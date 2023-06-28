Внаслідок нічної дронової атаки РФ влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано – Міненерго

Джерело: Міністерство енергетики України.
Станом на 28 червня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.
Комерційний імпорт і експорт електроенергії минулої доби не відбувався.
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, у Донецькій області знеструмлювалося 17 населених пунктів.
Внаслідок попередніх обстрілів також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.
За минулу добу заживлено 16 тисяч споживачів, більшість із них – це абоненти в Донецькій області.
Внаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області без світла залишалися понад 5 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.
У Закарпатській області також через технологічні порушення знеструмлено 5 населених пунктів, ведуться ремонтні роботи.
У Кіровоградській області вимикалися лінії електропередачі через пошкодження сільгосптехнікою. Було знеструмлено 1 населений пункт, наразі споживачів заживлено.
Щодо наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС за останню добу не змінився і становить – 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
- Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство. Країни домовилися створити Фонд відновлення енергетики обсягом 62 млн фунтів.
- Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше двічі.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після повної деокупації Херсонської області на місці Каховської ГЕС, яку росіяни підірвали, збудують нову гідроелектростанцію.