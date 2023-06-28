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Внаслідок нічної дронової атаки РФ влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано – Міненерго

Уночі 28 червня російські окупанти вчергове завдали по Україні дронового удару. Однак пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Середа, 28 червня 2023, 14:17
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Джерело: Міністерство енергетики України.

Станом на 28 червня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Комерційний імпорт і експорт електроенергії минулої доби не відбувався.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, у Донецькій області знеструмлювалося 17 населених пунктів.

Внаслідок попередніх обстрілів також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

За минулу добу заживлено 16 тисяч споживачів, більшість із них – це абоненти в Донецькій області.

Внаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області без світла залишалися понад 5 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

У Закарпатській області також через технологічні порушення знеструмлено 5 населених пунктів, ведуться ремонтні роботи.

У Кіровоградській області вимикалися лінії електропередачі через пошкодження сільгосптехнікою. Було знеструмлено 1 населений пункт, наразі споживачів заживлено.

Щодо наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС за останню добу не змінився і становить – 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Теги: атаки критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання, енергосистема України, Міненерго, обстріли дронами, обстріли енергооб'єктів, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки

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