Внаслідок нічної ракетної атаки РФ пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано – Міненерго

Уночі 23 червня війська РФ вчергове завдали по Україні ракетного удару. Однак пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Станом на ранок 23 червня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Імпорт і експорт електроенергії минулої доби не відбувався.

Учора сталася аварійна ситуація на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі в Рівненській і Волинській областях. Зафіксовано тимчасове знеструмлення лінії. Причини уточнюються.

Через технологічні порушення вимикалася лінія електропередачі в Чернівецькій області, внаслідок чого тимчасово знеструмлювалися майже 5 тис. споживачів.

У Київській області також через технологічні порушення вимикалася лінія електропередачі, без світла залишаються 1,3 тис. абонентів.

Крім того, через технологічні порушення вимикалися лінії електропередачі операторів системи розподілу електроенергії у Тернопільській та Житомирській областях. Споживачі не знеструмлювалися.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. У Донецькій області через обстріли знеструмлювався 31 населений пункт, у Запорізькій області – 18 населених пунктів. Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Щодо підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, то триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У Херсоні залишаються без світла 13,6 тис. споживачів, у деокупованій частині області – 1 населений пункт.

Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, то фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.