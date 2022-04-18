Про це інформує очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
У Золотому також унаслідок нічних обстрілів пошкоджено декілька будинків. Ще два будинки спалахнули в Комишувасі Попаснянської територіальної громади.
У Рубіжному з-під завалів евакуювали 7 місцевих жителів.
Також російський ворог вдарив по спортивному комплексу “Олімп” у Кремінній – там у мирні часи тренувалися представники олімпійської збірної України. Площа займання комплексу – 2400 кв. м. Рятувальними наразі намагаються локалізувати полум’я, адже впритул до комплексу розташований лісовий масив.
Загалом, внаслідок російських обстрілів спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.
- 17 квітня російські війська обстріляли центр міста Харкова. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення, що вкотре показує слабкість і відчай ворожої армії.
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Відомо, що російські військові можуть готуватися до висадки десанту у Маріуполі. Ворог продовжує свої намагання захопити заблоковане місто.