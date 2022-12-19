Про це повідомив Telegram-канал “Укренерго”.
Протягом ночі ворожі дрони намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Частина БПЛА влучила в об’єкти інфраструктури.
На кількох об’єктах працюють співробітники ДСНС. Вони займаються ліквідацією наслідків обстрілів. У місцях, де є можливість, ремонтні бригади розпочинають роботи.
Пошкодження інфраструктури зафіксовано у південному та східному регіонах. Ворог завдав артилерійського обстрілу по деокупованих районах.
Найскладніша ситуація нині в центральному, східному та дніпровському регіонах. Через це введено аварійні відключення в:
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Київській області;
- Києві.
Попри пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем.
“Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час”, — йдеться у повідомленні.
В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц. Також система працює синхронно з європейською континентальною мережею.
- У ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці.