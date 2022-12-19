Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення.

Про це повідомив Telegram-канал “Укренерго”.

Протягом ночі ворожі дрони намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Частина БПЛА влучила в об’єкти інфраструктури.

На кількох об’єктах працюють співробітники ДСНС. Вони займаються ліквідацією наслідків обстрілів. У місцях, де є можливість, ремонтні бригади розпочинають роботи.

Пошкодження інфраструктури зафіксовано у південному та східному регіонах. Ворог завдав артилерійського обстрілу по деокупованих районах.

Найскладніша ситуація нині в центральному, східному та дніпровському регіонах. Через це введено аварійні відключення в:

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Київській області;

Києві.

Попри пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем.

“Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час”, — йдеться у повідомленні.

В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц. Також система працює синхронно з європейською континентальною мережею.