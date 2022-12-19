Про це повідомив Telegram-канал “Укренерго”.

Протягом ночі ворожі дрони намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Частина БПЛА влучила в об’єкти інфраструктури. 

На кількох об’єктах працюють співробітники ДСНС. Вони займаються ліквідацією наслідків обстрілів. У місцях, де є можливість, ремонтні бригади розпочинають роботи.

Пошкодження інфраструктури зафіксовано у південному та східному регіонах. Ворог завдав артилерійського обстрілу по деокупованих районах. 

Найскладніша ситуація нині в центральному, східному та дніпровському регіонах. Через це введено аварійні відключення в:

  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Київській області;
  • Києві.

Попри пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. 

“Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час”, — йдеться у повідомленні.

В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц. Також система працює синхронно з європейською континентальною мережею.