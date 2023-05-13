Унаслідок нічних ударів російських окупантів по Хмельницькій області, частина поїздів курсуватимуть об'їзними шляхами. В "УЗ" повідомили, які рейси прибудуть із затримками.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За даними компанії, через ворожі обстріли щонайменше п’ять потягів курсуватимуть із затримкою. Мовиться про:

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№119 Запоріжжя — Львів;

№139 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№716 Перемишль — Київ.

“Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями”, – наголосили в “УЗ”.