Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
За даними компанії, через ворожі обстріли щонайменше п’ять потягів курсуватимуть із затримкою. Мовиться про:
- №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
- №119 Запоріжжя — Львів;
- №139 Київ — Кам’янець-Подільський;
- № 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
- №716 Перемишль — Київ.
“Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями”, – наголосили в “УЗ”.
- Вночі 13 травня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Вибухи було чутно у декількох областях.