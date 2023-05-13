Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За даними компанії, через ворожі обстріли щонайменше п’ять потягів курсуватимуть із затримкою. Мовиться про:

  • №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
  • №119 Запоріжжя — Львів;
  • №139 Київ — Кам’янець-Подільський;
  • № 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
  • №716 Перемишль — Київ.

“Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями”, – наголосили в “УЗ”.