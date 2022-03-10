Під час обстрілів села Слобожанське Харківської області загинуло 4 людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

Відомо, що снаряд влучив у приватний будинок. Загинуло 2 жінки та 2 дитини. Також травмовано 5-річну дівчинку. Її госпіталізувала бригада медиків до Первомайської лікарні.

Водночас у центрі Харкова сталася пожежа в ТРЦ Nikolsky, її площа склала близько 100 квадратних метрів.

О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.