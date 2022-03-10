Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.
Відомо, що снаряд влучив у приватний будинок. Загинуло 2 жінки та 2 дитини. Також травмовано 5-річну дівчинку. Її госпіталізувала бригада медиків до Первомайської лікарні.
Водночас у центрі Харкова сталася пожежа в ТРЦ Nikolsky, її площа склала близько 100 квадратних метрів.
О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.
- Нагадаємо, що у генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що на початок 15-тої доби від вторгнення Росії, війська окупанта знизили темпи наступу. Ворог деморалізований та вдається до дезертирства і мародерства.
- Також у Харкові вдалося відновити цифрове телевізійне мовлення. У Харківській області постраждала телевежа 6 березня від обстрілу російських окупантів.
- Раніше один із перших російських полонених зізнався, що їхав не на “навчання”, а на війну в Україну. На захоплення Харкова загарбникам дали три дні.