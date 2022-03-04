Про це сповістив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, російські бойовики впродовж декількох годин обстрілювали будівлі та блоки, що призвело до пожежі. Це, як наголосив Орлов, може призвести до світової катастрофи, адже ЗАЕС є найбільшою атомною електростанцією у Європі.

Пресслужба Запорізької АЕС також транслює події на території об’єкта у режимі реального часу. На відео видно, як вогонь охопив учбово-тренувальний центр та прохідну. (На відео – з 2:42:27)

У пресслужбі ЗАЕС додали, що російські загарбники влучили у перший енергоблок. Через активні бої вогнеборці не можуть прибути на об’єкт.