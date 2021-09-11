Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами, внаслідок чого один військовий загинув, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Водночас поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.

Крім того, протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру. Російські найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.

Також на Луганщині та Донеччині було зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу “ОРЛАН-10“ з перетином лінії розмежування.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації було сповіщено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.