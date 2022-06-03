Двоє журналістів британської інформаційної агенції Reuters отримали поранення під час обстрілу поблизу Сєвєродонецька, що в Луганські області.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на підтвердження прессекретар Reuters.

Також зазначається, що водій транспортного засобу, у якому вони їхали, загинув.

“Під час репортажної поїздки двоє журналістів Reuters отримали легкі поранення, коли вони потрапили під вогонь по дорозі до Сєвєродонецька. Вони їхали на автомобілі, наданому підтримуваними Росією сепаратистами, за кермом якого була особа, призначена сепаратистами. Водій транспортного засобу загинув”, — йдеться в повідомленні Reuters.

Водночас агенція висловила “глибокі співчуття сім’ї водія щодо їхньої втрати”. Додаткових подробиць у Reuters не надали.

Варто зазначити, що протягом останніх днів Сєвєродонецьк зазнає одні з найсильніших обстрілів. Втім, Збройні Сили України продовжують контрнаступ. Станом на 2 червня вдалося повернути 20% міста.