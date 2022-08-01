Цієї ночі Миколаїв вкотре зазнав сильних обстрілів. Унаслідок дій РФ згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.

Про це інформує пресслужба Миколаївської ОВА.

Внаслідок нічних обстрілів були пошкоджені приватні будинки та подвір’я, поранення отримали троє осіб.

Також внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Розбитий травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибиті вікна. Згідно з попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

31 липня були обстріляні околиці сіл Новомиколаївка Первомайської громади, в результаті чого відбулося займання полів з зерном і лісосмуги.

У цей же десь внаслідок ворожих обстрілів за межами с. Галицинове Галицинівської громади відбулися масові пожежі на відкритих територіях.

Вчора, 31 липня, після 16:00 та протягом ночі здійснювалися обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади, що спричинило загоряння сухої трави. Постраждалих та пошкоджень немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вчора, 31 липня, орієнтовно о 15:20 були обстріли територій поблизу с. Лепетиха, с. Кавказ, с. Веселе, с. Червоний Яр, с. Калуга, с. Маломихайлівське.