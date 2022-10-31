Про це повідомила “Укрзалізниця“.

Ділянки знеструмлено через ранкові обстріли енергетичної інфраструктури.

“Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух”, — зазначено у повідомленні.

Понад 30 хвилин матиме затримку поїзд №81/82 Київ – Ужгород. Ще затримуються рейси швидкісних поїздів №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро.

За графіком продовжують рухатися 80% поїздів, які зараз в дорозі.

За затримками поїздів можна стежити за посиланням.