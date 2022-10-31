Про це повідомила “Укрзалізниця“.
Ділянки знеструмлено через ранкові обстріли енергетичної інфраструктури.
“Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух”, — зазначено у повідомленні.
Понад 30 хвилин матиме затримку поїзд №81/82 Київ – Ужгород. Ще затримуються рейси швидкісних поїздів №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро.
За графіком продовжують рухатися 80% поїздів, які зараз в дорозі.
За затримками поїздів можна стежити за посиланням.
- Росія масово обстріляла територію України вранці 31 жовтня, завдавши удари по низці областей. Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури.