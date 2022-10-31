Внаслідок масованого обстрілу окупантів деякі ділянки української залізниці знеструмлено. Більшість поїздів продовжують рухатись за графіком, але декілька затримуються.

Про це повідомила “Укрзалізниця“.

Ділянки знеструмлено через ранкові обстріли енергетичної інфраструктури.

“Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух”, — зазначено у повідомленні.

Понад 30 хвилин матиме затримку поїзд №81/82 Київ – Ужгород. Ще затримуються рейси швидкісних поїздів №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро.

За графіком продовжують рухатися 80% поїздів, які зараз в дорозі.

За затримками поїздів можна стежити за посиланням.