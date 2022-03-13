Вночі ворог наніс декілька ракетних ударів. Один з них стався у Яворові, що на Львівщині. Внаслідок цього загинуло дев'ятеро людей та майже 60 осіб було поранено. Серед постраждалих є не лише військові.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Вночі окупанти нанесли декілька ракетних ударів. Ціллю одного з них був Яворівський полігон на Львівщині, який знаходиться всього за декілька десятків кілометрів від кордону з Польщею. За наявними даними, ворогом було запущено близько 30 ракет. Система ППО збила частину ракет, повідомляє Козицький.

Внаслідок удару загинуло 9 осіб, 57 отримали поранення. Голова Львівської ОДА наголошує, що серед загиблих є не лише військовій. Наразі на території полігону відбувається ліквідація пожежі та розбір завалів.

Також Козицький закликав західні країни закрити небо над Україною, оскільки нанесені вночі авіаудари —це додаткове підтвердження того, що під загрозою перебуває не лише Україна, а й Європа, переконаний голова Львівської ОДА. Також Козицький наголосив, аби українці не публікували в мережі фото та відео наслідків ворожих обстрілів, бо це може допомагати ворожій розвідці точніше встановлювати цілі для нанесення ударів.