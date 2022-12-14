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Внаслідок обстрілу Херсона поранено шістьох мирних мешканців

Сьогодні вранці, 14 грудня, російські армійці обстріляли місто Херсон. Як наслідок - поранення отримали шестеро цивільних.

Середа, 14 грудня 2022, 14:27
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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

14 грудня війська РФ обстріляли місто Херсон. Унаслідок злочинних дій окупантів середмістю Херсона завдано значних руйнувань.

Зокрема пошкоджено Херсонську ОВА, вибуховою хвилею вибито вікна у житлових будинках, а в одному з приватних будинків унаслідок влучання російського снаряда виникла пожежа.

Окрім цього, внаслідок обстрілу поранено шістьох мирних жителів. Особи отримали поранення різного ступеня тяжкості, на даний час їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

За попередніми даними, обстріл міста росіяни здійснювали з РСЗВ із тимчасово окупованої території.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Протягом вівторка, 13 грудня, російські армійці 42 рази обстріляли населені пункти звільненої частини Херсонщини. Унаслідок злочинних дій росіян загинула одна особа, ще одна отримала поранення.
Теги: злочини росіян, обстріли міст, обстріли Херсона, Офіс генпрокурора, Херсон

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