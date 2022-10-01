У ніч на 1 жовтня російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілів поранення отримали 5 осіб. серед яких матір з тримісячною дитиною.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Спершу після опівночі окупанти атакували Миколаїв іранськими дронами-камікадзе “Шахед-136”.

Близько 4:03 росіяни знову завдали дарів по місту. Цього разу для обстрілу використали ракети С-300.

“Є численні руйнування житлових будинків. Так, одна з ракет влучила у житловий п’ятиповерховий будинок в центрі міста. Повністю зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах, інші – суттєво пошкоджені. Постраждали автівки, які були припарковані у дворі. У навколишніх будинках повилітали вікна”, – повідомив Кім.

Внаслідок влучань ракет в іншому районі міста пошкоджено приватні будинки та двоповерховий житловий будинок.

Окрім цього, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало складське приміщення і будівлі на території автотранспортного підприємства.

“За попередніми даними, внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро людей, серед них тримісячна дитина. Дитині разом з мамою надається медична допомога. На даний час стан всіх поранених стабільний”, – написав Віталій Кім.