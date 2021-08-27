Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.
“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого”, — йдеться в повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
В День незалежності України обстріляли позиції Об’єднаних сил, один український військовий загинув, а ще один — дістав поранення.
- На початку липня повідомлялося, що за останні три місяці кількість порушень на Донбасі збільшилася втроє. Загострення розпочалося одночасно зі стягуваннями російських військ до кордонів України. Такі дані минулого тижня озвучив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на 1323-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.
- 5 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка Донецької області. Під вогонь потрапив багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.
- 11 серпня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новоселівка Друга, що в Донецькій області. Унаслідок цього загинув місцевий мешканець 1935 року народження.