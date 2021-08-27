В п'ятницю, 27 серпня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісне з життям.

Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.

“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого”, — йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

В День незалежності України обстріляли позиції Об’єднаних сил, один український військовий загинув, а ще один — дістав поранення.