Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у Facebook.
Водночас наразі підтверджені 5 смертей та 18 поранень.
“Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно”, — зазначив Єрмак.
Нагадаємо, що за інформацією військових, ЗС РФ запустили крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101) літаками стратегічної авіації ТУ-95. 2 ракети та 2 розвідувальні безпілотники захисникам України вдалося збити, втім частина все ж влучила в об’єкти інфраструктури, зокрема цивільної.
- Також очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти не припиняються обстрілів регіону, унаслідок чого продовжують гинути мирні жителі.
- Раніше на Луганщині російські солдати обстріляли високовольтну лінію, внаслідок чого у всьому місті Сєвєродонецьк зникло енергопостачання.