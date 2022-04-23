Російська армія 23 квітня завдала ударів по Одесі з акваторії Каспійського моря. Внаслідок дій агресора загинула 3-місячна дівчинка.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у Facebook.

Водночас наразі підтверджені 5 смертей та 18 поранень.

“Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно”, — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що за інформацією військових, ЗС РФ запустили крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101) літаками стратегічної авіації ТУ-95. 2 ракети та 2 розвідувальні безпілотники захисникам України вдалося збити, втім частина все ж влучила в об’єкти інфраструктури, зокрема цивільної.