У Миколаєві три особи загинули в наслідок обстрілу загарбників, ще четверо – зазнали поранень.

Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, російські загарбники і далі обстрілюють житлові квартали Миколаєва. У суботу, 4 червня, було завдано удар по Корабельному району.

Сєнкевич наголосив, що внаслідок обстрілу загинули троє людей. Він уточнив, що двоє – померли на місці , а одна людина – дорогою до лікарні.

Також відомо, що ще четверо осіб зазнали поранень. Їх ошпиталили. Зараз за їхні життя боряться лікарі.

Щодо руйнувань, завданих обстрілом окупантів, то попередньо відомо про пошкодження багатоповерхівки.

Наразі інформація уточнюється. Сєнкевич пообіцяв опублікувати подробиці згодом.