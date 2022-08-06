"Енергоатом" попередив, що внаслідок двох обстрілів Запорізької АЕС, які 5 серпня здійснили російські окупанти, атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки

Про це повідомили у пресслужбі “Енергоатома”.

Зазначається, що подвійний обстріл ЗАЕС поставив під загрозу безпечне функціонування ЗАЕС.

“Унаслідок атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків”, – наголосили в “Енергоатомі”.

Також внаслідок обстрілів було серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Через це залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високим залишається й ризик виникнення пожежі.

Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

“ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається”, – йдеться у заяві “Енергоатома”.

На даний час ЗАЕС продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

“Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу”, – резюмували в “Енергоатомі”.

ДОВІДКА: ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Перед обстрілами представники “Росатома” поспіхом покинули станцію. В “Енергоатомі” припустили, що вони знали про майбутню атаку.