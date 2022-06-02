Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Загалом росіяни знищили близько 50-60 житлових будинків Луганської області за день.

За його словами, ворог продовжує нищити інфраструктуру і промисловість Сєвєродонецька. Росіяни роблять усе, аби “потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення”. Гайдай наголосив, що вони активно руйнують Луганську область, адже протягом вісьми років жодної копійки не вклали у відбудову та не збираються зараз.