Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Загалом росіяни знищили близько 50-60 житлових будинків Луганської області за день.
За його словами, ворог продовжує нищити інфраструктуру і промисловість Сєвєродонецька. Росіяни роблять усе, аби “потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення”. Гайдай наголосив, що вони активно руйнують Луганську область, адже протягом вісьми років жодної копійки не вклали у відбудову та не збираються зараз.
“Вчора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню «Азот». Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область. Зі злістю, бо самі, сидячі на газовій трубі, не мають вдома майже нічого, що для українця є повсякденністю”, — зауважив голова ОВА.
- Нагадаємо, що у новому розвідувальному огляді британські розвідники припустили, що війська РФ окупували більшу частину Сєвєродонецька.
- Попри те, що більша частина міста Сєвєродонецьк контролюється військовослужбовцями РФ. Водночас місто не оточене, і передумов для цього немає.
- Ввечері 31 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку, влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.