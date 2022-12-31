Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
“6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу”, — йдеться в повідомленні голови ОВА.
Сєнкевич зазначив, що внаслідок обстрілу міста 2 житлові будинки зруйновані вщент, іще 13 — пошкоджено. У трьох навчальних закладах вилетіли вікна.
Крім того, внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Там пошкоджено близько 20 гаражів. Займання на орієнтовній площі 150 квадратних метрів вже ліквідували рятувальники ДСНС.
“Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять. Тут пошкоджень зазнали 2 автомобілі”, — додав мер Миколаєва.
- Нагадаємо, що міністр енергетики України заявив, що після масованого ракетного обстрілу з боку РФ вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми.
- За даними ДТЕК, у столиці та низці областей залучені екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян. Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла залучені у: Києві; Київській області; Одеській та Дніпропетровській областях.
- Попри ракетні обстріли російських загарбників система життєзабезпечення столиці працює, відтак водопостачання та тепло у домівках киян є.
- Російські війська, ймовірно, можуть здійснити новий масований ракетний обстріл території України під час новорічних свят, аби послабити моральний дух українського народу.