Внаслідок ракетного удару РФ у суботу, 31 грудня, У Миколаєві поранено 6 осіб. У місті також є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

“6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу”, — йдеться в повідомленні голови ОВА.

Сєнкевич зазначив, що внаслідок обстрілу міста 2 житлові будинки зруйновані вщент, іще 13 — пошкоджено. У трьох навчальних закладах вилетіли вікна.

Крім того, внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Там пошкоджено близько 20 гаражів. Займання на орієнтовній площі 150 квадратних метрів вже ліквідували рятувальники ДСНС.

“Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять. Тут пошкоджень зазнали 2 автомобілі”, — додав мер Миколаєва.