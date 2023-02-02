Учні втратили приблизно 35% освітнього процесу протягом звичайного навчального року через закриття шкіл, яке мало на меті уповільнити поширення COVID-19.

Про це інформує CNN health.

Під час пандемії навчання школярів суттєво сповільнилося. Таким чином, у середньому діти втратили приблизно одну третину того матеріалу, який вони охоплювали протягом звичайного навчального року.

За словами Бастіана Беттхойзера, науковця з Центра дослідження соціальної нерівності Sciences Po, діти досі не відновили навчання, яке вони втратили на початку карантину. Крім того, під час пандемії зросла нерівність в освіті між дітьми з різного соціально-економічного становища. Отже, криза навчання – це криза рівності.

Зазначено, що науковці переглянули та проаналізували дані 42 досліджень прогресу навчання під час пандемії в 15 країнах: Австралії, Бельгії, Бразилії, Колумбії, Данії, Німеччини, Італії, Мексики, Нідерландів, Південної Африки, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великобританії та інших.

Дослідження були опубліковані в період з березня 2020 року по серпень 2022 року. Дані показали, що дефіцит навчання під час закриття шкіл і карантину в перші дні пандемії, ймовірно, був “особливо вираженим” для дітей із низьким соціально-економічним становищем. Прогрес у навчанні сповільнився більше для математики, ніж для навичок читання.

“Якщо ми не діятимемо рішуче зараз, втрата знань стане найдовшим і найнесправедливішим наслідком пандемії”, – сказав Томас Кейн, директор факультету Центру досліджень освітньої політики Гарвардського університету.

Він запропонував, щоб шкільні округи вжили таких заходів, як додавання репетиторства та часу на навчання за допомогою розширених літніх програм або більш тривалого навчання.

Також додається, що результати опитування показують, що близько 61% батьків учнів стверджують, що перший рік пандемії негативно вплинув на освіту їхніх дітей; 7% кажуть, що це мало позитивний ефект, а 28% – ні позитивного, ні негативного. Серед тих, хто каже, що пандемія негативно вплинула на освіту їхніх дітей, 44% сказали, що це не змінилося і досі, тоді як 56% сказали, що вплив був лише тимчасовим.