Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС очікується, що вода буде підійматися до 5 ранку наступного дня — глава МВА

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Внаслідок російської атаки було затоплено два райони Херсона. Військовою адміністрацією було виділено понад 30 автобусів, які евакуювали громадян. Було вивезено близько 600 людей, зокрема маломобільні. Вони були доставлені до лікарень та гуманітарних штабів.
Було ухвалено рішення припинити електро- та газопостачання на Острів з метою уникнення жертв.
На території району Корабель вода піднялася на 2,5 метри.
“За попередніми підрахунками вода буде підійматися до 5-ї ранку наступного дня”, — наголосив Роман Мрочко.
Він подякував громадянам, які нормально віднеслися до евакуації через надзвичайну ситуацію.
“В Корабельному районі на 15.00 підтоплено мікрорайон Нафтогавань, Гідропарк, Острівське Шосе, вул. Михайлівська, Кошовий узвіз, Причальна, пров. Флотські, Насипний, орієнтовно 29 вулиць та провулків”, — додав глава МВА.
Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.
За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.
- У зв’язку із підривом Каховської ГЕС та затопленням низки населених пунктів Херсонської області, у МОЗ України нагадали про правила домедичної допомоги людині, яка тоне.
- На тлі надзвичайної ситуації через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення.
- Станом на 15:00 6 червня із підтоплених районів Херсонської області вже евакуювали близько 1300 осіб.