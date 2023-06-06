Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС очікується, що вода буде підійматися до 5 ранку наступного дня — глава МВА

У зв'язку з російським підривом Каховської ГЕС, за попередніми даними, рівень підняття води очікується до 5-ї ранку наступного дня.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Внаслідок російської атаки було затоплено два райони Херсона. Військовою адміністрацією було виділено понад 30 автобусів, які евакуювали громадян. Було вивезено близько 600 людей, зокрема маломобільні. Вони були доставлені до лікарень та гуманітарних штабів.

Було ухвалено рішення припинити електро- та газопостачання на Острів з метою уникнення жертв.

На території району Корабель вода піднялася на 2,5 метри.

“За попередніми підрахунками вода буде підійматися до 5-ї ранку наступного дня”, — наголосив Роман Мрочко.

Він подякував громадянам, які нормально віднеслися до евакуації через надзвичайну ситуацію.

“В Корабельному районі на 15.00 підтоплено мікрорайон Нафтогавань, Гідропарк, Острівське Шосе, вул. Михайлівська, Кошовий узвіз, Причальна, пров. Флотські, Насипний, орієнтовно 29 вулиць та провулків”, — додав глава МВА.