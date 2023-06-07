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Внаслідок підриву Каховської ГЕС десятки об’єктів культурної спадщини пошкоджені або зруйновані

Комплекс споруд Каховської ГЕС та десятки інших об’єктів культурної спадщини і культурних інституцій пошкоджені або зруйновані внаслідок підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції.

Середа, 7 червня 2023, 14:36
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Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Значна частина об’єктів знаходиться на тимчасово окупованій території, тому можливості для уточнення даних обмежені. Крім того, максимальне охоплення території водою відбудеться за кілька днів, тому ситуація потребує постійного моніторингу.

Станом на кінець доби 6 червня 2023 року постраждали такі пам’ятки, як комплекс споруд Каховської ГЕС, зведений у 1951-1958 роках, Ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка, забудова історичного центру міста Нова Каховка та ін. Затоплені палаци (будинки) культури у Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни.

Також у зонах ризику – пам’ятки археології національного значення Білозерського та Голопристанського районів: Львівське поселення с. Львове (IV століття до нашої ери – IV століття), Бургунське поселення, с. Миколаївка (ІІ-V століття), Місце фортеці Тягін, с. Тягинка (XIII – XVII століття), городище “Понятівське” с. Понятівка (IV століття до нашої ери – IV століття) та ін.

Попередній перелік музеїв, що вже підтоплені або перебувають під загрозою (всі вони розташовані на тимчасово окупованій території, крім музею в смт Козацьке):

  • Картинна галерея ім. А.С. Гавдзинського Новокаховської міської ради;
  • Музей історії міста Нова Каховка (музей на громадських засадах);
  • Музей історії селища Козацьке Новокаховської міської ради (відокремлений підрозділ відділу культури Нововокаховської міської ради);
  • Будинок-музей А. П. Бахути Новокаховської міської ради;
  • Комунальний заклад “Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради Херсонської області;
  • Музей Бойової Слави 87 Сталінградської, Перекопської орденів Червоного Прапора та Суворова ІІ ступеня стрілецької дивізії, м. Олешки;
  • Будинок, в якому жив письменник О. Вишня, Олешківський район, с. Кринки;
  • Музей Героя Радянського Союзу генерал-майора П.О. Покришева м. Гола Пристань;
  • Музей історії  Голопристанський район, с. Чулаківка;
  • Музей історії Голопристанський район, с. Круглоозерка;
  • Козацький музей історії села та меморіального комплексу сім’ї П. Видригана смт. Козацьке, вул. Шевченка, 29;
  • Народний музей історії Каховський район, с. Мала Каховка.
  • Також вода загрожує будинку-музею Поліни Райко в Олешках.
  • Музеям Херсону, за попередніми оцінками ситуації, підтоплення не загрожує.

“Інформації стосовно підтоплення або підвищених ризиків підтоплення для музеїв, розташованих на правому березі Дніпра, наразі не надходило”, – зазначили у відомстві.

Теги: воєнні злочини РФ, ГЕС, евакуація населення, затоплення Херсонщини, культурна спадщина, Мінкультури України, об'єкти критичної інфраструкрути, підрив Каховської ГЕС, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки

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