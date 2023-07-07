Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Вчора, 6 липня, відбулося установче засідання Міжвідомчого координаційного центру зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Під час засідання очільник Мінкульту Олександр Ткаченко зазначив, що світова археологія ніколи не стикалась з такими масштабними руйнуваннями, адже зараз 553 кв. км – підтоплені. Зокрема, 148 археологічних пам’яток пошкоджено лише на правому березі Дніпра, там, де Україна має доступ та може це констатувати.

За словами міністра, ні одна країна самотужки без міжнародної підтримки не витримає такого навантаження та не впорається з наслідками такої катастрофи.

“Тому ми розраховуємо на активну участь та допомогу ЮНЕСКО”, – зазначив Олександр Ткаченко.

Під час засідання також йшлося про виклики у сфері охорони культурної спадщини в зоні надзвичайної ситуації та ключові потреби у взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про заходи, які вже були впроваджені.

Нагадаємо, що 30 червня уряд створив Координаційний центр зі збереження культурної спадщини на територіях, що зазнали збитків внаслідок руйнування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.