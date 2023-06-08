Через затоплення внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС Національному природному парку "Нижньодніпровський" завдано збитків на 46,5 млрд гривень.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з посиланням на заяву очільника Міндовкілля Руслана Стрільця.

Міністр, зокрема, розповів про шкоду, завдану довкіллю загалом внаслідок підриву Каховської ГЕС та що загрожує Нацпарку “Нижньодніпровський”, де затоплені майже всі острови (≈50).

За його словами, рівень води біля островів піднявся на 3,5 метра на площі близько 80 тис. га. Це приблизно як площа міста Берлін.

Проте інтенсивність підтоплення зменшується, але вода ще прибуває. Спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід.

“Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя. Через затоплення постраждав весь видовий склад флори та фауни НПП. Деякі види можуть зникнути”, – зазначив Руслан Стрілець.

Загалом флора парку нараховує 1016 видів: 834 види вищих судинних рослин, 111 видів лишайників, 21 вид ліхенофільних грибів та 50 видів мохоподібних. Усі вони зазнали шкоди. Серед тварин, що можуть загинути: кабани, лані, олені благородні, козулі, зайці–русаки, фазани, бобри, ондатри. Можливе значне погіршення якості води.