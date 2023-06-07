Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Знищення цього заводу несе пряму загрозу подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах України.
Щороку завод забезпечував вселення понад 1,5 млн особин молоді осетрових.
Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюються.
З огляду на особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну.
Єдиний в Україні державний осетровий завод “Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика” розташовано у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.
За даними Мінагрополітики, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Загалом, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.
- У Дніпропетровській області спостерігають масовий мор риби. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни. Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації на тлі зростаючої небезпеки.
- Внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС на правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.