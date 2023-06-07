Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Знищення цього заводу несе пряму загрозу подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах України.

Щороку завод забезпечував вселення понад 1,5 млн особин молоді осетрових.

Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюються.

З огляду на особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну.

Єдиний в Україні державний осетровий завод “Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика” розташовано у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.

За даними Мінагрополітики, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Загалом, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.