Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Станом на сьогодні рівень води біля островів піднявся на 3 метри на площі понад 77 тис. га. Інтенсивність підтоплення зменшується, але через руйнування дамби вода ще прибуває.

Зокрема, спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід, страждають будівлі та техніка національного природного парку (НПП).

Підтоплення зачепило території, де збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід.

Через територію нацпарку “Нижньодніпровський” проходить один з основних міграційних шляхів птахів – Дніпровський. Місця зупинок дуже важливі для харчування та відпочинку мігруючих птахів. На території нацпарку відмічено 60 видів птахів, що підлягають охороні.

Крім того, у відомстві повідомили, що у тимчасово окупованому національному парку “Великий Луг” через зниження рівня води є ризик обміління водно-болотних угідь “Архіпелаг Великі й Малі Кучугури”. Під загрозою через зміни в екосистемі опиниться 54 видів риб, 156 видів прахів, які мешкають на островах архіпелагу. Станом на сьогодні зафіксовано обміління на 1,7 метра, вода відійшла на 17 метрів від берега. Критичний показник – 8 метрів.

Архіпелаг “Заплава Сім Маяків” на території НПП “Великий Луг” обміліє орієнтовно на 50% при зниженні рівня води на 9 метрів (повне обміління буде при зниженні рівня води на 14 метрів). Зникне 47 видів риб, є ризики для 137 видів риб.

“Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю. Флора й фауна ННП “Нижньодніпровський” 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають”, – розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.