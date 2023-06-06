Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення позицій російських військових підрозділів та може призвести до масштабного змиву російських мінних полів і їх детонації у хаотичному порядку.

Джерело: Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, російська терористична армія вчинила черговий злочин, здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу.

Ганна Маляр пояснила, що цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб зупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект.

“Зараз у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, затоплено позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку”, – зазначила заступниця міністра оборони України.

Додамо, що внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.

“Ситуація, що склалась внаслідок техногенної катастрофи, вчиненої Росією унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України. Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів”, – попередили у Міноборони.

А також зазначили, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками.

У відомстві наголосили, що своїми діями РФ вчинила воєнний злочин, адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.