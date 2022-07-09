За словами міністра спорту України Вадима Гутцайта, наразі понад 3 тисячі спортсменів зі зброєю захищають Україну та Європу. Водночас на волонтерському фронті понад 1 100 спортсменів і тренерів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту.

Гутцайт наголосив, що всі вони зараз мали б бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань, адже ніхто з них не хотів цієї війни. Проте, жоден не зумів залишитися осторонь.

Також з початку повномасштабної російсько-української війни росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Окрім загиблих, ще четверо поранені та 22 перебувають у полоні.

Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів, як чоловіки, так і жінки. У той час, коли для Росії життя своїх громадян не вартує нічого, для України кожне життя — “цілий всесвіт”.