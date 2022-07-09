Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.
Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту.
Гутцайт наголосив, що всі вони зараз мали б бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань, адже ніхто з них не хотів цієї війни. Проте, жоден не зумів залишитися осторонь.
Також з початку повномасштабної російсько-української війни росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Окрім загиблих, ще четверо поранені та 22 перебувають у полоні.
Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів, як чоловіки, так і жінки. У той час, коли для Росії життя своїх громадян не вартує нічого, для України кожне життя — “цілий всесвіт”.
- Нагадаємо, що повномасштабне російське вторгнення в Україну підтримують чимало жителів РФ. Серед них і значна кількість російських спортсменів.
- Міжнародна організація Amnesty International повідомила деталі розслідування нещодавнього ракетного удару по містечку Сергіївка (Одеська область). Росіяни завдали авіаударів по багатоповерхівці та курортному готелю Сергіївки протикорабельними ракетами Х-22, внаслідок чого загинула щонайменше 21 особа. Зокрема, 41-річний Олександр Шишков, відомий футбольний тренер, який жив в Одесі й зупинився в готелі після дитячого футбольного матчу напередодні.