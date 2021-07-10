Щонайменше 52 людини загинули і 20 отримали поранення внаслідок сильної пожежі на фабриці з виробництва соку в Бангладеш.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Пожежа почалася пізно увечері в четвер на першому поверсі шестиповерхової будівлі фабрики в Нараянганджі, на південний схід від Дакки, і все ще вирувала в п’ятницю ввечері, коли пожежні намагалися взяти її під контроль.

Багато робітників вистрибували з верхніх поверхів, щоб врятуватися, оскільки ключовий вихід з робочих зон був заблокований, сказав співробітник пожежної охорони Абдулла Аль Арефіно.

“Три людини загинули, зістрибнувши з будівлі, рятуючись від пожежі, і було виявлено 49 обвуглених тіл. Пожежні щосили намагаються контролювати це, оскільки хімічні речовини і легкозаймисті матеріали зберігалися всередині будівлі”, – сказав представник місцевої влади Мастейн Білл.

Причина пожежі поки що невідома, але офіційний представник поліції Абдулла Аль Мамун повідомив, що для розслідування інциденту були відправлені три поліцейські групи, і проти винних у загорянні будуть прийняті судові заходи.

Десятки лих відбуваються в Бангладеш щороку через недотримання стандартів пожежної безпеки та безпеки будівель.