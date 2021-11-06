У суботу у відділенні інтенсивної терапії (ICU) державної лікарні в місті Ахмеднагар на заході Індії сталася пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 10 осіб, ще 7 отримали травми.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Цей інцидент є останнім у серії таких пожеж, головною причиною яких називають коротке замикання в електронному обладнанні. Внаслідок таких інцидентів цього року загинули десятки пацієнтів, зокрема у найбагатшому штаті Махараштра, де знаходиться Ахмеднагар.

Влада наразі розслідує причину пожежі, що сталася в суботу.

Зазначається, що лише семеро з 17 пацієнтів інтенсивної терапії вдалося врятувати. Двоє з них наразі перебувають у критичному стані, а п’ять – у стабільному.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив тривогу з приводу смертей і співчуття родинам загиблим, додавши: “Нехай травмовані одужають якнайшвидше”.