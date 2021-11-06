Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Цей інцидент є останнім у серії таких пожеж, головною причиною яких називають коротке замикання в електронному обладнанні. Внаслідок таких інцидентів цього року загинули десятки пацієнтів, зокрема у найбагатшому штаті Махараштра, де знаходиться Ахмеднагар.
Влада наразі розслідує причину пожежі, що сталася в суботу.
Зазначається, що лише семеро з 17 пацієнтів інтенсивної терапії вдалося врятувати. Двоє з них наразі перебувають у критичному стані, а п’ять – у стабільному.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив тривогу з приводу смертей і співчуття родинам загиблим, додавши: “Нехай травмовані одужають якнайшвидше”.
- У лікарні румунського міста Констанца, де лікують хворих на коронавірус, 2 жовтня спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше сім осіб.
- 9 вересня у Північній Македонії в місті Тетово внаслідок пожежі в модульній лікарні для хворих на коронавірус загинули 14 осіб.