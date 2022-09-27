Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.
Таке рішення так звана “влада” обґрунтовує тим, що Маріуполь входитиме до складу РФ згідно з результатами псевдореферендуму.
У міській раді нагадали, що прихована мобілізація тривала у місті давно. Раніше маріупольцям приходили повідомлення, де мешканцям пропонувалося працювати у “державній воєнізованій службі”.
“Внаслідок фейкового референдуму — це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам — нове гарматне м’ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ”, — йдеться в заяві.
Маріупольців закликали виїжджати з міста та не ризикувати собою заради окупантів, для яких людське життя – нічого не варте.
- Найтрагічніший сценарій подій 2022 року розгорнувся у приморському Маріуполі. Кожен 5-ий мешканець міста загинув — здебільшого від бойових дій, що точились поміж житлових будинків. Проте є й ті, хто помер від гуманітарної катастрофи, нестачі медикаментів, ненаданої допомоги при отриманих пораненнях, хронічних та спричинених холодом хвороб.
- Українське місто пережило одні з найжорстокіших бойових дій війни. “Ми повинні радіти, що вони постачають нам воду?”. Такими словами починається матеріал про багатостраждальне місто Маріуполь Донецької області, яке росіяни зруйнували вщент, “звільнивши” від життя, житла та свободи багато десятків тисяч місцевих жителів.