Мешканцям тимчасово окупованого Маріуполя почали надходити повідомлення з проханням з’явитися до військкомату. Такі сповіщення надходили й раніше, однак відтепер, на тлі псевдореферендумів окупанти наважилися робити це відкрито.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

Таке рішення так звана “влада” обґрунтовує тим, що Маріуполь входитиме до складу РФ згідно з результатами псевдореферендуму.

У міській раді нагадали, що прихована мобілізація тривала у місті давно. Раніше маріупольцям приходили повідомлення, де мешканцям пропонувалося працювати у “державній воєнізованій службі”.

“Внаслідок фейкового референдуму — це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам — нове гарматне м’ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ”, — йдеться в заяві.

Маріупольців закликали виїжджати з міста та не ризикувати собою заради окупантів, для яких людське життя – нічого не варте.