Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що сьогодні, 17 листопада, російські загарбники здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Про це він повідомив у Facebook.

“Зараз відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти “Укргазвидобування” оперативно прибули на пошкоджені об’єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих. Загоряння вже ліквідовані”, – зазначив Олексій Чернишов.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснювали удари по газовидобувних об’єктах України та Південному машинобудівному заводу в Дніпрі.

За його словами, над Києвом пролітали ракети, атакуючи український газовидобуток. Також росіяни обстрілювали підприємство у Дніпрі, “Південмаш”: “Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів”, — наголосив Денис Шмигаль.

Зазначимо, що сьогодні вранці, по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунала повітряна тривога. Окупанти знову завдали ракетних ударів по території України. Зокрема зафіксовано влучання у Дніпрі. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської ракети по Дніпру, де 17 листопада постраждало 14 осіб.

Довідка. Укргазвидобування — акціонерне товариство, державне підприємство, найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів. Компанія забезпечує видобуток 70 % українського газу. Компанія веде діяльність на території 12 областей України, 96 районів та понад 300 територіальних громад. АТ “Укргазвидобування” є одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств України — сплачені податки в 2020 році склали 28,46 млрд грн.