Унаслідок нічного ракетного удару росіян по Львову руйнувань зазнали 35 будинків та 50 автомобілів.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий

Він повідомив, що завершено комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали ракетних пошкоджень

На даний час відомо, що загинуло 4 осіб, на місці тривають рятувальні роботи.

13 осіб госпіталізовано. Всі вони у різних станах.

Пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

“Комісія прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань. Всім мешканцям, які втратили житло запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч”, – повідомив Садовий.

ДОВІДКА: вночі 6 липня під час ракетної атаки росіян декілька ракет вдарили по місту Львів. Зокрема є влучання в одну з багатоповерхівок міста.

За даними Повітряних сил, загалом вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, з яких 7 вдалося збити. Інші поцілили у Львові.