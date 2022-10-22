Внаслідок ракетного удару по Одещині декілька населених пунктів регіону залишились без електропостачання

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його інформацією, по регіону було завдана два ракетні удари.
Обидва – в об’єкти енергетичної інфраструктури, після чого у деяких населених пунктах Одещини зникло електропостачання.
Зараз на місцях обстрілу працюють комунальні служби та ДСНС, які займаються ліквідацією наслідків.
“Укренерго” разом із ДТЕК працюють над тим, аби якомога швидше відновити електропостачання, додав Марченко.
В Одеській районній державній адміністрації повідомили також, що внаслідок ранкових ракетних ударів по області поранення отримали троє осіб.
- Від ранку по всій території України лунає повітряна тривога. Російські окупанти укотре випустили низку ракет по території України. Зафіксовано “прильоти” у Волинській області.
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- Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, російські окупанти завдали ракетних ударів по китичних об’єктах енергетики у Кіровоградській області.