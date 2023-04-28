У ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Зокрема ракетних ударів зазнало місто Умань, внаслідок чого пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, в одному з них знищено під’їзд.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

“Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор”, – написав президент України.

А також подякував Повітряним силам, зенітникам та усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, й усім, хто захищає українців.

“Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності”, – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що за даними Черкаської ОВА, унаслідок нічної ракетної атаки росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло вже 6 осіб.

Станом на 9 ранку кількість жертв ракетного удару РФ по багатоповерховому будинку в Умані зросла до 6 осіб. Ще дев’ятеро осіб перебувають у медзакладі. Рятувальна операція триває.

Варто зауважити, що за даними МВС кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Умані становить 17 осіб.