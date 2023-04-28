Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
“Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор”, – написав президент України.
А також подякував Повітряним силам, зенітникам та усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, й усім, хто захищає українців.
“Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності”, – наголосив Зеленський.
Зазначимо, що за даними Черкаської ОВА, унаслідок нічної ракетної атаки росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло вже 6 осіб.
Станом на 9 ранку кількість жертв ракетного удару РФ по багатоповерховому будинку в Умані зросла до 6 осіб. Ще дев’ятеро осіб перебувають у медзакладі. Рятувальна операція триває.
Варто зауважити, що за даними МВС кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Умані становить 17 осіб.
- Сьогодні, 28 квітня, Росія здійснила масований обстріл мирного населення крилатими ракетами. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за час повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було знищено 11 крилатих ракет, а також 2 безпілотники.
- Вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.