Сьогодні, 16 грудня, російські загарбники здійснили масований обстріл по Україні, внаслідок чого Полтава залишилася без електроенергії.

Про це повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай.

“Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні. Слідкуйте за наступними повідомленнями”, – написав Олександр Мамай.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. Він додав, що за попередніми даними можливе влучання в інфраструктурний об’єкт та попередив, що через це можуть виникнути проблеми з електроенергією.

Згодом Терехов повідомив, що у Харків повністю знеструмлено.

“Харків знеструмлений, але працюють всі “Пункти незламності”, де модна зігрітись, зарядити телефони, там є гарячий чай та інтернет”, – написав він.