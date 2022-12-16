Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев’яти об’єктів генерації. Зараз ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджено підстанції, які передають електроенергію, що призвело до обмеження виробництва, насамперед атомної генерації”, – розповів міністр енергетики.

Раніше він повідомляв, що росіяни поцілили в критичні об’єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Як наслідок – можливо падіння обсягів генерації, тому відбуватимуться аварійні відключення світла.

“Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання”, – написав він.

Зазначимо, що у Києві вже запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Загалом за сьогоднішній ранок окупанти випустили понад 60 ракет по території України. За даними речника Повітряних сил ЗСУ, ракети було випущено з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101, також є пуски “Калібрів” з Чорного моря. Крім того, зафіксовано роботу бомбардувальників Ту 22 М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність МіГ 31К, носіїв “Кинджалів”.