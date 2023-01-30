Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак завдано суттєвих пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям, що спричиняє значний дефіцит в енергосистемі.

Про це інформує НЕК “Укренерго”.

Зазначено, що енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на електростанціях не може повністю покрити споживання.

Повідомляється, що станом на ранок 30 січня аварійні відключення, які спричинені перевищенням лімітів, поки що не застосовувалися. Проте при перевищені лімітів в регіонах можливе їх застосування.

“Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. “Укренерго”, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше”, – пояснюють у компанії.

Нагадаємо, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога.

Ідеться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС та Каховську ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.