Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Окупанти випустили по місту близько 10 ракет. Попередньо вогонь вели з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.
Серед постраждалих 16-річна та 4-річна дитини. Поки додатково не повідомлялося в якому вони стані, але всі госпіталізовані. На місці працюють рятувальні та екстрені служби. Постраждалим надають медичну допомогу.
Через обстріли тимчасово зупинили рух по Салтівській лінії метрополітену. Голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області без потреби не перебувати на вулицях.
“Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно”, — зазначив голова ОВА.
- Нагадаємо, Російська Федерація продовжує систематичні обстріли мирного Харкова та області. Протягом минулої доби унаслідок діяльності агресора відбулася низка пожеж. Також ворог влучив у багатоповерхівку, під завалами була людина.