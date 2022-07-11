Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Окупанти випустили по місту близько 10 ракет. Попередньо вогонь вели з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Серед постраждалих 16-річна та 4-річна дитини. Поки додатково не повідомлялося в якому вони стані, але всі госпіталізовані. На місці працюють рятувальні та екстрені служби. Постраждалим надають медичну допомогу.

Через обстріли тимчасово зупинили рух по Салтівській лінії метрополітену. Голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області без потреби не перебувати на вулицях.

“Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно”, — зазначив голова ОВА.