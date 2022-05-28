Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
“Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях”, — зазначив голова ОВА.
Згодом Вілкул написав, що внаслідок удару кількох ракет на територію промислового підприємства промзони Кривого Рогу “завод практично знищений”.
“Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі залучені підрозділи рятувальників”, — зауважив Вілкул.
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