Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

“Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях”, — зазначив голова ОВА.

Згодом Вілкул написав, що внаслідок удару кількох ракет на територію промислового підприємства промзони Кривого Рогу “завод практично знищений”.

“Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі залучені підрозділи рятувальників”, — зауважив Вілкул.