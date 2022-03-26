Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сталося два ракетних удари у межах Львова. Внаслідок ударівт постраждали п’ять осіб.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Водночас інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури, не підтвердилася.

“Залишайтеся в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!”, — закликав мешканців Козицький.

Він також додав, що загроза ракетного удару все ще є.