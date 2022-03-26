Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Водночас інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури, не підтвердилася.
“Залишайтеся в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!”, — закликав мешканців Козицький.
Він також додав, що загроза ракетного удару все ще є.
- Раніше у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод влучили чотири ворожі ракети. Загалом по місту було випущено шість ракет, проте дві з них вдалося збити над територією Львівської області.
- Нагадаємо, близько 6:30 ранку 18 березня, у місті Львів пролунало декілька вибухів. Міський голова міста Андрій Садовий розповів, куди влучили російські ракети.