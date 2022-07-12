Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.
За даними Тимошенка, цього ранку російські окупанти обстріляли Миколаїв з касетних боєзапасів та РСЗВ “Торнадо-С”.
Внаслідок обстрілу зруйновано ліцей та лікарню. Також пошкоджено низку приватних будинків.
Також відомо, що внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше 12 осіб. Цю інформацію підтвердив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Нелюдська “ракетна війна”, яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки. Невідворотне покарання чекає на кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, віддавав він накази чи виконував їх”, – наголосив Кирило Тимошенко.
- Нагадаємо, російські військові продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Вранці 12 липня армійці РФ знову атакували місто, внаслідок чого сталися руйнування та пожежі.
- Також повідомлялось, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Часовому Яру зросла до 34.