Під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

За даними Тимошенка, цього ранку російські окупанти обстріляли Миколаїв з касетних боєзапасів та РСЗВ “Торнадо-С”.

Внаслідок обстрілу зруйновано ліцей та лікарню. Також пошкоджено низку приватних будинків.

Також відомо, що внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше 12 осіб. Цю інформацію підтвердив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Нелюдська “ракетна війна”, яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки. Невідворотне покарання чекає на кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, віддавав він накази чи виконував їх”, – наголосив Кирило Тимошенко.