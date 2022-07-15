Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва постраждало двоє осіб

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він, які голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наголосив, що сьогодні ціллю росіян стали два університети міста.

Сєнкевич додав, що на місці обстрілів вже працюють всі відповідні служби та аварійні бригади.

Щодо поранених, то, станом на 11 годину відомо, що постраждало двоє осіб.

“Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!”, – резюмував Сєнкевич.

Додамо, що загалом по Миколаєву цього ранку окупанти випустили понад 10 ракет.