Внаслідок удару по Авдіївці Донецької області вранці 24 травня загинули двоє людей, які опинилися під завалами житлового будинку.

Джерело: “Суспільне“.

Зранку війська РФ завдали удару по Авдіївці. Внаслідок чого руйнувань зазнали 9-поверховий та 5-поверховий будинки. Також від обстрілу були поранені чоловік та жінка. Водночас ще двоє людей, які опинились під завалами, загинули.

Удар завдали 23 травня, зранку о 10:00.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що в Авдіївці залишаються понад 1 700 осіб, які щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.

“Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя — безцінне. Евакуюйтеся!”, — закликав він.