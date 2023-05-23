Джерело: “Суспільне“.
Зранку війська РФ завдали удару по Авдіївці. Внаслідок чого руйнувань зазнали 9-поверховий та 5-поверховий будинки. Також від обстрілу були поранені чоловік та жінка. Водночас ще двоє людей, які опинились під завалами, загинули.
Удар завдали 23 травня, зранку о 10:00.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що в Авдіївці залишаються понад 1 700 осіб, які щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.
“Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя — безцінне. Евакуюйтеся!”, — закликав він.
- Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківщини зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння. Є жертви.
- 22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.
- Пізно ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, ймовірно, палає будівля ФСБ.