Сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по об'єктах енергетики у Києві, Дніпрі та Житомирі. Внаслідок злочинних дій росіян поранення отримало 7 осіб. Один із них помер у кареті "швидкої".

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що під час ранкових обстрілів повторних ударів було завдано по двох енергетичних підприємствах ДТЕК Енерго.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранення отримало 7 осіб. Їм оперативно надали медичну допомогу та доставили у лікарню.

Однак у кареті “швидкої” внаслідок важких травм загинув один з поранених.

“Адміністрація та всі працівники ДТЕК Енерго висловлюють співчуття родині загиблого. Рідним буде надана вся необхідна допомога від компанії”, – зауважили у ДТЕК.

У компанії додали, що внаслідок ударів серйозно пошкоджено енергетичне обладнання. Ліквідація наслідків розпочалась після відбою повітряної тривоги.