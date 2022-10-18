Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зазначається, що під час ранкових обстрілів повторних ударів було завдано по двох енергетичних підприємствах ДТЕК Енерго.
За попередніми даними, внаслідок атаки поранення отримало 7 осіб. Їм оперативно надали медичну допомогу та доставили у лікарню.
Однак у кареті “швидкої” внаслідок важких травм загинув один з поранених.
“Адміністрація та всі працівники ДТЕК Енерго висловлюють співчуття родині загиблого. Рідним буде надана вся необхідна допомога від компанії”, – зауважили у ДТЕК.
У компанії додали, що внаслідок ударів серйозно пошкоджено енергетичне обладнання. Ліквідація наслідків розпочалась після відбою повітряної тривоги.
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