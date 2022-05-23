Про це повідомили на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

23 травня завершилися роботи з ліквідації наслідків авіаудару. Під уламками знайшли десятки тіл.

“На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України”, – сказав президент України.

Володимир Зеленський розповів про кількість жертв у Десні, коли його запитали, яким він бачить майбутнє України.

“Як президент країни, яка воює, я думаю про сьогодення України і про те, скільки людей гине щодня”, – сказав він.