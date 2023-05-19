Джерело: Офіс генерального прокурора.
За словами слідчих, близько 11:45 росіяни обстріляли автомобіль ПАТ “Сумиобленерго”, який їхав польовою дорогою Юнаківської громади Сумського району.
Внаслідок ворожої атаки водій та двоє електромонтерів загинули.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Також в Оперативному командуванні “Північ” повідомляють, що російські війська станом на 16:00 тричі обстріляли з мінометів і артилерії прикордонні населені пункти території Чернігівської та Сумської областей.
З 10:15 до 10:18 зафіксували три влучання в районі населеного пункту Малушине, ймовірно з міномета калібру 120 мм. З 13:05 до 13:15 зафіксували 20 влучань в районі населеного пункту Блешня, ймовірно з міномета калібру 82 мм.
Близько 13:50 зафіксовано два влучання в районі населеного пункту Карповичі, ймовірно зі ствольної артилерії.
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