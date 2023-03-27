Про це повідомили президент Володимир Зеленський у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram і ДСНС у Telegram

За словами президента, поранені отримали пошкодження різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога.

Фото: Павло Кириленко

На місці атаки працюють всі служби. Триває розбір завалів.

На відео, яке поширив Зеленський, видно руйнування та пожежу у кількох машинах.

Глава Донецької ОВА додав, що росіяни вдарили по центру міста близько 10:30. Удари завдали двома ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Фото: Павло Кириленко

Також російські військові завдали ракетного удару по Дружківці. Ракетами С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко