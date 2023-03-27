Вранці 27 березня російські війська завдали ударів по Слов’янську у Донецькій області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще щонайменше 25 осіб отримали поранення.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram і ДСНС у Telegram

За словами президента, поранені отримали пошкодження різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога.

На місці атаки працюють всі служби. Триває розбір завалів.

На відео, яке поширив Зеленський, видно руйнування та пожежу у кількох машинах.

Глава Донецької ОВА додав, що росіяни вдарили по центру міста близько 10:30. Удари завдали двома ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також російські військові завдали ракетного удару по Дружківці. Ракетами С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.