382 дитини загинули та понад 741 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських загарбників на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офіс генпрокурора у Telegram.

Станом на ранок 6 вересня більше ніж 1 123 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 389, Харківській — 204, Київській — 116, Миколаївській — 71, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.

5 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.