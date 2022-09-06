Про це повідомляє пресслужба Офіс генпрокурора у Telegram.
Станом на ранок 6 вересня більше ніж 1 123 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 389, Харківській — 204, Київській — 116, Миколаївській — 71, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.
5 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області поранено 17-річного підлітка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- В Україні триває 195-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські захисники ліквідували понад 50 тисяч російських загарбників.
- Цієї ночі російські окупанти укотре обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинився Нікополь.
- В ніч на 6 вересня російські військові обстріляли Індустріальний район Харкова. Після влучання під завалами знайшли тіло загиблої жінки.
- Сьогодні, близько 8:12 російські військові завдали ракетного удару по території Кривого Рогу.